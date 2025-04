Facebook, Mark Zuckerberg voleva cancellare tutte le amicizie

Gli utenti sarebbero stati costretti a ricominciare da zero. Per qualche motivo la piattaforma avrebbe acquisito nuovamente importanza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-04-2025] Commenti (2)

La causa antitrust che vede contrapposti Meta (il gruppo che riunisce Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads) e l'americana FTC sta consentendo di scoprire alcune informazioni curiose.

Grazie a un'email interna affiorata appunto durante un'udienza si è per esempio appreso che nel 2022, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ebbe un'idea radicale per rilanciare Facebook: eliminare tutte le connessioni di amicizia degli utenti e far ripartire da zero il "grafo sociale".

Secondo l'email, Zuckerberg, preoccupato per la perdita di rilevanza culturale di Facebook, aveva suggerito due piani per rivitalizzare la piattaforma.

Il primo, battezzato Rilanciamo l'amicizia, includeva appunto l'idea «potenzialmente folle» (parole di Zuckerberg stesso) di cancellare le connessioni esistenti degli utenti, costringendoli a ricostruire la loro rete di amici. Come ciò avrebbe riportato in auge Facebook non è stato spiegato durante l'udienza.

Il secondo piano era convertire i profili in un modello basato sul follow, simile a quello di Instagram o X. A suo tempo Tom Alison, responsabile di Facebook, espresse grossi dubbi sulla prima proposta, sottolineando l'importanza delle amicizie per Instagram e, per estensione, per l'ecosistema di Meta.

L'azzeramento delle amicizie, come è evidente, non venne mai messo in atto. Invece, si decise di operare una trasformazione della piattaforma, senza passare per quella che sarebbe parsa una demolizione pressoché completa.

Oggi - ha spiegato Zuckerberg alla FTC - Facebook non si concentra più principalmente sul connettere amici, ma si è evoluta in uno spazio di «scoperta e intrattenimento», con un feed che privilegia contenuti più ampi rispetto alle interazioni personali. «La componente degli amici è diminuita notevolmente» ha ammesso il creatore di Facebook.