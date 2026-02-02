LLM, algoritmi e debito tecnologico

Cassandra Crossing/ Mentre il termine “Vibe coding” perde per fortuna vigore, sempre più ambienti di programmazione forzano l’utilizzo di LLM per lo sviluppo di software; cosa mai potrebbe andare storto che già altri non abbiano evidenziato?



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-02-2026]

cassandra llm algoritmi

Pare che la produzione di software tramite l'utilizzo di modelli linguistici sia in grande sviluppo, no, in tumultuosa crescita; anzi, sia ormai divenuta inarrestabile e indispensabile. Definita inizialmente come Vibe Coding, è stata dapprima presentata come lasciapassare per chiunque volesse sviluppare software senza avere competenze di informatica e programmazione. Poi, quando la cosa ha iniziato a sembrare l'idiozia che è, si sono invece osannati i vantaggi economici che l'impiego di questi metodi da parte di veri programmatori avrebbe consentito alle aziende, aumentando la produttività dei programmatori esistenti; non è chiaro se dei senior che potevano fare a meno di una squadra di junior, oppure degli junior, che potevano scrivere software a livello di quello scritto dai senior. Comunque certamente consentendo di tagliare posti di lavoro, presenti e futuri, facendo quindi scattare quell'automatismo che fa salire subito la quotazione in borsa di qualsiasi azienda.

Alla fine, hanno iniziato a essere contrastanti i pareri di chi aveva provato davvero a usare i Grandi Modelli Linguistici (Large Language Models o LLM) in ambienti di produzione riguardo il risparmio di tempo e la qualità del codice prodotto; i primi dubbi hanno iniziato a essere presi sul serio. Lo sforzo di inserire a tutti i costi funzionalità guidate da LLM, comune a tutte le applicazioni commerciali, ha saturato di LLM anche tutti gli ambienti di sviluppo software. E quindi tutti i programmatori, che lo volessero o no, si sono trovati ad avere l'indice sul grilletto di una nuova arma. 

Alla vostra profetessa preferita non è dato sapere quanto l'utilizzo di questi ausili sia ufficialmente promosso, o addirittura richiesto, all'interno dei team di sviluppo aziendali. Nemmeno quanto sia il loro effettivo utilizzo, e se sia piuttosto iniziativa dei singoli programmatori pigri o in cerca di scorciatoie. E neanche quanto il suo uso nella scrittura di nuovo software sia percentualmente diffuso. Proprio dall'alto di questa piramide di ignoranza, la vostra profetessa preferita, il cui alter ego ha compiuto un lungo percorso proprio nello sviluppo reale di software nelle aziende, ritiene di poter esporre un parere informato, anzi di additare un vero pericolo che tuttavia pare non sia degno di discussione neppure tra gli addetti ai lavori... proprio come non lo fu un certo cavallo di legno. Il problema è: quanto debito tecnologico stiamo accumulando e accumuleremo nelle applicazioni e nelle infrastrutture che mandano avanti la civiltà su questo pianeta. 

"Debito tecnologico" è il termine elegante che viene usato quando non si può dire «la moltitudine di bug nascosti nel software di scarsissima qualità che viene normalmente prodotto dall'industria del software».  Si sarebbero potuti utilizzare anche termini scatologici, davvero inadatti a queste pagine. E poiché qui siamo tra signori, continueremo anche se con fatica a usare solo il termine debito tecnologico. Nel suo sempre più rapido affidarsi alle nuove tecnologie, ognuno di noi, che lo sappia o no, che ne sia cosciente o no, si affida continuamente a sistemi hardware/software che possono tradirlo. E non stiamo ancora parlando delle parole e delle istruzioni messe in fila a caso da un LLM, ma di normali programmi, sviluppati da esseri umani con metodologie più o meno adeguate e che, contenendo errori dovuti a uno sviluppo software inadeguato, malfunzionano senza preavviso.

Proposte di lettura:
Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi ...
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono pers...
Anthropic: il mestiere del programmatore è al tramonto. La IA ormai sa scri...
Therac-25, 40 anni dopo. Il bug software causò tre morti e cambiò per ...

Dal cellulare che si pianta fino alla catastrofe planetaria per un collasso sistemico di reti informatiche e di distribuzione. Dall'azienda che fallisce per una procedura di backup errata fino al paziente oncologico a cui la macchina per radioterapia fa un buco nella testa o nel petto. Tutte storie vere e già viste, accadute senza bisogno di ricorrere agli LLM per scrivere codice. Solo alla catastrofe planetaria ancora non siamo mai arrivati, ma eventi come l'affaire Maersk dovrebbero ricordarci quanto ci si può andar vicino, ed essere l'esempio pratico di quello che potrebbe succedere su scala molto più grande. Ma terminiamo questa geremiade che, per i bene informati, non contiene alcuna novità.

Il debito tecnologico rappresentato dalla massa di bug presenti nel software attuale esiste davvero; alcuni di questi bug causeranno, domani come ieri, il solito numero di danni e vittime. Cosa potrebbe succedere se in pochi anni la maggior parte del codice nuovo o modificato fosse scritto da o tramite gli LLM? Da dei programmi che non hanno nessun vincolo di realtà, ma solo di verosimiglianza. Da macchine apparentemente molto brave a scrivere sorgenti in maniera bella e credibile, grazie al fatto che i linguaggi di programmazione non sono complessi linguaggi naturali, ma linguaggi formali, dotati di grammatiche forti, chiuse e complete, e anche al fatto che possono copiare a man bassa da Github e dagli altri repository di codice con cui sono state addestrate. Che errori possono essere generati da questo nuovo modo di sviluppare il software? È banale chiedersi se saranno di più o di meno di quelli che sarebbero stati prodotti dalle modalità di sviluppo attuali. 

Ma prevedere la quantità di errori è materia che interessa prevalentemente i consigli di amministrazione, che devono valutare l'ammontare dei danni che saranno chiamati a risarcire, e il costo delle relative polizze di assicurazione. La maggiore o minore dimensione finanziaria del debito tecnologico che verrà così accumulato non è il vero problema, secondo Cassandra. La domanda che preoccupa Cassandra, e che a suo parere dovrebbe essere fatta per prima, è non quanto sbaglieranno i programmi generati usando gli LLM, ma come. Che tipo di errori saranno contenuti nel codice da loro generato, o generato con il loro ausilio. Saranno errori simili a quelli prodotti dagli umani, quasi sempre derivanti da un uso malaccorto delle primitive dei linguaggi di programmazione, o piuttosto errori del tutto diversi, derivanti dalla non comprensione da parte degli LLM delle specifiche tecniche, del codice esistente e dei prompt?

Consigliamo la lettura di:
Possiamo vivere con computer che sbagliano?
Il BASIC 6502 di Microsoft diventa open source: un'eredità che ha plasm...
Le IA vendute come oracoli sono solo fuffa: ecco perché
La bolla finanziaria degli LLM

Sembrerebbe ragionevole che il codice generato tramite LLM possa contenere più facilmente errori insidiosi di concetto piuttosto che di programmazione malaccorta, visto che il codice viene scritto in totale mancanza di comprensione, e senza nessun vincolo di realtà. Questo potrebbe cambiare completamente la tipologia di debito tecnologico che accumuliamo, passando da errori che conosciamo e con cui abbiamo imparato a convivere ad altri che sono ignoti all'attuale sistema immunitario dell'industria del software. Non avremmo software che contiengono normali errori che portano a malfunzionamenti e a deviazioni dal comportamento atteso, ma software i cui stessi algoritmi possono essere errati in un modo sottile, che non sarebbe evidenziabile con gli odierni strumenti di programmazione. 

Un software i cui algoritmi non siano affidabili ma sottilmente difformi dalle specifiche potrebbe malfunzionare in maniera inusuale, non semplicemente fallendo nel suo compito ma facendo cose diverse e impreviste. Per questo motivo, in fondo al lungo elenco di problemi tecnici e sociali che l'utilizzo forzato di LLM senz'altro causerà o potrebbe causare, Cassandra suggerisce di aggiungere anche questo.

Articoli suggeriti:
Gli LLM e la Legge Zero dell'Informatica
Uomo contro macchina: programmatore batte IA in una sfida lunga 10 ore
Tutti sono entusiasti. Cosa mai potrebbe andare storto?
Se ci sono errori o vulnerabilità, sono guai seri

Articoli raccomandati:
Si riducono tempi e costi, e tutto sembra funzionare
Abbandonarsi alle vibrazioni e programmare senza toccare la tastiera
Vibe coding: creare programmi senza saper programmare
Il giorno che la IA si rifiutò di eseguire un comando

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
Si riducono tempi e costi, e tutto sembra funzionare
Abbandonarsi alle vibrazioni e programmare senza toccare la tastiera
Vibe coding: creare programmi senza saper programmare
Il giorno che la IA si rifiutò di eseguire un comando

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto impieghi per andare al lavoro? (one-way, ovvero: sola andata)
Da 1 a 15 minuti
Da 15 a 30 minuti
Da 30 a 45 minuti
Da 45 a 60 minuti
Più di 60 minuti

Mostra i risultati (2408 voti)
Febbraio 2026
n. 4061 del 03-02-2026
Windows 11 rallenta sulla IA. Microsoft riduce Copilot e ripensa Recall dopo le critiche
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 febbraio
2026
Windows 11, i PC continuano a non spegnersi. Nonostante la patch di emergenza.
2025
Find My Device o piuttosto Find Me?
2023
I social ai tempi di GPT-3
2022
Tesla e il mistero delle auto che inchiodano da sole
2021
La Stampa, L’Espresso, il Corriere e il metodo redazionale: nessuno rilegg...
2020
Avast chiede scusa e promette di smettere di spiare
2019
Cassandra Crossing/ L'insostenibile inaffidabilità delle infrastrutture
2018
Il software che trasforma qualsiasi webcam in un Kinect
2017
OnePlus scoperta a barare nei benchmark
2016
Galaxy S7, il top di gamma di Samsung
2015
Cortana su PC, Spartan e il computer olografico
2014
Gmail, posta legittima finisce nello Spam per errore
2012
Volunia, l'anti-Google italiano, è pronto al lancio
2011
In prova: Netgear N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700
2010
Ricomincia Lost ed è disponibile sulla IPTv
2009
Il meglio del forum Peer to peer
2008
Nella lotta alla pirateria gli USA sembrano più permissivi della Francia
2007
L'accordo antipedofilia non è perfetto
2006
Incontrare persone conosciute online
2005
Assistenza legale a chi sceglie open source
2004
Otto anni di carcere al webmaster
2003
DotComa
2002
Un dolcetto al giorno
Olimpo Informatico


 
web metrics