Samsung, quattro anni di aggiornamenti per i dispositivi Android

Tutti i nuovi Galaxy saranno supportati per 48 mesi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-02-2021] Commenti (2)

Quando si parla di computer, tutti hanno coscienza del fatto che gli aggiornamenti continui sono necessari, poiché consentono di sistemare i problemi di sicurezza che vengono scoperti (al netto dei nuovi bug troppo spesso introdotti); ma nel mondo degli smartphone le cose stanno diversamente.

Quasi nessuno li considera "dei piccoli computer", nonostante a tutti gli effetti lo siano. Così, quasi nessuno si preoccupa di tenere aggiornate le app e il sistema operativo, o di quanto a lungo duri il supporto.

Ciò può essere un serio problema, perché un sistema non più supportato, ossia che non riceve più gli aggiornamenti di sicurezza, espone a rischi quali il furto di dati, l'installazione di ransowmare e altro ancora.

Appena tre anni fa, nei Paesi Bassi, Samsung fu portata in tribunale da un'associazione di consumatori che l'accusava di supportare i propri prodotti per un tempo considerato non sufficiente: due anni soltanto.

L'associazione - la Consumentenbond - chiedeva che l'azienda coreana, uno dei maggiori produttori di smartphone Android al mondo, garantisse il supporto per almeno quattro anni a partire dalla messa in vendita di ogni modello, o almeno per due anni dopo la vendita dell'ultimo esemplare.

Samsung, allora rispose affermando che due anni dal momento della messa in vendita era un lasso di tempo più che ragionevole; probabilmente credendo e sperando che gli utenti cambiassero telefonino ogni 24 mesi.

Ora il gigante coreano è tornato sui propri passi. Con un comunicato stampa, Samsung ha fatto sapere che tutti i dispositivi Galaxy lanciati sin dal 2019 godranno di quattro anni di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza.

Il fatto che ciò sia esattamente quanto la Consumentenbond (e altri, in realtà) chiedeva e che Samsung considerava inutile ovviamente non viene nemmeno citato, ma almeno la mossa rappresenta per gli utenti una buona notizia.

Il ciclo di vita ufficiale dei dispositivi si allunga, e le occasioni per i malintenzionati dovrebbero di conseguenza ridursi.

Di seguito, riportiamo l'elenco completo dei dispositivi a oggi usciti e che godono quindi del supporto per quattro anni.

Famiglia Galaxy Foldable

Fold

Fold 5G

Z Fold2 Z Fold2 5G

Z Flip

Z Flip 5G



Famiglia Galaxy S

S10

S10+

S10e

S10 5G

S10 Lite

S20

S20 5G

S20+

S20+ 5G

S20 Ultra

S20 Ultra 5G

S20 FE

S20 FE 5G

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G



Serie Galaxy Note

Note10

Note10 5G

Note10+

Note10+ 5G

Note10 Lite

Note20

Note20 5G

Note20 Ultra

Note20 Ultra 5G



Serie Galaxy A

A10

A10e

A10s

A20

A20s

A30

A30s

A40

A50

A50s

A60

A70

A70s

A80

A90 5G

A11

A21

A21s

A31

A41

A51

A51 5G

A71

A71 5G

A02s

A12

A32 5G

A42 5G



Serie Galaxy M

M10s

M20

M30

M30s

M40

M11

M12

M21

M31

M31s

M51



Serie Galaxy XCover

XCover4s

XCover FieldPro

XCover Pro



Serie Galaxy Tab

Tab Active Pro

Tab Active3

Tab A 8 (2019)

Tab A with S Pen

Tab A 8.4 (2020)

Tab A7

Tab S5e

Tab S6

Tab S6 5G

Tab S6 Lite

Tab S7

Tab S7+