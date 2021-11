Microsoft brevetta il mouse pieghevole

È ergonomico e comodo da trasportare, almeno secondo i suoi ideatori.

Gli schermi pieghevoli, un tempo visti come una tecnologia del tutto futuribile, oggi non sono più una rarità, grazie a dispositivi come il Galaxy Fold e il Galaxy Z Flip di Samsung: per un'azienda che volesse sorprendere non sono più adatti.

Microsoft deve essersene resa conto e, invece di concentrarsi sullo sviluppo di uno schermo pieghevole, ha brevettato un mouse pieghevole.

Il brevetto relativo è stato individuato dal sito tedesco WindowsUnited su PatentScope, un servizio dell'Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), dove è stato inserito già lo scorso masso; finora però era passato inosservato.

Il mouse descritto nel documento esteticamente ricorda per molti versi l'esistente e non recentissimo Arc Mouse, sempre di Microsoft ma, a differenza di quest'ultimo, può essere trasformato annullandone la curvatura, opzione che dovrebbe facilitarne il trasporto (come già accade per il mouse Arc Touch), e può anche essere richiuso a conchiglia.

La configurazione "curva", infatti, è indicata come l'ideale per gestire gli input dell'utente, mentre quella ripiegata riduce lo spazio occupato dalla periferica, che può essere così riposta con comodità.

I comuni mouse attuali, secondo Microsoft, sono infatti «troppo voluminosi o scomodi da trasportare», mentre quelli progettati per privilegiare la trasportabilità «mancano di ergonomia e possono essere scomodi da usare».

Il mouse brevettato include anche una serie di sensori per emulare le funzioni della rotella (mancante, in questo dispositivo) sulla superficie del dorso, un po' come avviene con il Magic Mouse di Apple.

Dato che il prodotto immaginato da Microsoft per ora esiste soltanto sotto forma di brevetto, non è detto che esso vedrà mai la luce in forma fisica; eppure considerate le stravaganti incursioni nel mondo dell'hardware che di tanto in tanto Microsoft si concedere accanto a una presenza con periferiche più tradizionali, non è detto che il mouse pieghevole non riesca a diventare realtà.