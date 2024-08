Il barista robot che serve cocktail allo stadio

ADAM ha già preso servizio in Texas.

Se l'intelligenza artificiale minaccia i lavori dei creativi, altri mestieri più "pratici" non sono al riparo dall'avanzata della tecnologia.

Allo stadio di baseball Globe Life Field di Arlington, in Texas, ha infatti preso servizio ADAM, il primo barista robot a lavorare in uno stadio della major league.

I baristi robot non sono esattamente una novità: già San Francisco, qualche anno fa, poteva esibirne uno che preparava i caffè, e prima ancora era già apparso il cameriere robot Basil, costruito per portare le birre ai clienti.

ADAM costituisce comunque una particolarità: diversamente dai suoi predecessori, è dotato di un aspetto vagamente umanoide e decisamente futuristico, tanto che potrebbe essere uscito dal film Wall-E.

Sviluppato dalla Richtech Robotics, dispone di un menu nel quale sono presenti i cocktail più famosi e, nella prima settimana di lavoro, ha già servito 500 bevande senza sbagliare un colpo.

Con ADAM, Richtech vorrebbe trasformare l'intero settore della somministrazione di cibo e bevande e non solo: l'azienda immagina un futuro in cui i robot sono in grado di occuparsi anche di accogliere e gestire i clienti, in uno stadio o dovunque ci sia affluenza di pubblico.