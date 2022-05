Apple chiude l'era dell'iPod

Dopo quasi 21 anni si interrompe la produzione del lettore musicale che ha rivoluzionato il settore.

Non è stato il primo lettore MP3 in assoluto, ma è stato quello che ha trasformato in profondità l'esperienza dell'ascolto di musica in mobilità, diventando ciò che il Walkman di Sony era stato per l'era delle musicassette.

Anche per l'iPod, però, è arrivata l'ora di scomparire dalle scene: dopo quasi 21 anni - il primo modello è stato presentato il 23 ottobre 2001 - e diverse versioni, Apple ha deciso di interrompere la produzione.

L'annuncio non dovrebbe sorprendere: ormai da tempo le funzionalità degli smartphone hanno soppiantato la necessità di avere un lettore MP3 dedicato e, anzi, iniziava a sembrare strano che Apple non volesse far sparire un prodotto che ha ormai abbondantemente superato il proprio momento di gloria, soprattutto se si tiene conto che Steve Wozniak lo dava per spacciato già nel 2008.

«Lo spirito dell'iPod continua a vivere» commenta Greg Joswiak, di Apple, facendo riferimento alla possibilità di ascoltare musica tramite i vari dispositivi offerti dell'azienda della mela morsicata, ma è comunque evidente che un'era finisce.

Chi per qualche motivo desiderasse acquistare un iPod Touch - l'ultimo modello dell'intera famiglia a essere giunto fino al 2022 - dovrà quindi sbrigarsi, cercando sul sito ufficiale di Apple: l'interruzione della produzione comporta ovviamente il fatto che, una volta esaurite le scorte, non ci saranno più iPod nuovi da acquistare.

E probabilmente a quel punto qualcuno inizierà a offrire a caro prezzo un prodotto nato poco più di vent'anni fa e già spacciato come vintage.