Il Q-day è vicino

Apocalisse quantistica

Apocalisse quantistica

Perché il titolo parla di apocalisse quantistica? Apocalisse (da ἀποκάλυψις, apokálypsis) è un termine greco che significa rivelazione. Il giorno in cui i primi computer quantistici saranno operativi, eseguendo gli algoritmi quantistici già oggi disponibili, tutti i dati crittografati diventeranno potenzialmente accessibili a chi disponga di questi computer. Proprio come raccontato nell'ultimo capitolo della Bibbia, durante questa apocalisse digitale «tutto verrà rivelato». Da quella data, il Q-day, tutte le trasmissioni crittografate e tutti i dati cifrati diventeranno facilmente accessibili per i possessori di computer quantistici.

Ma è peggio di così; non da oggi ma addirittura da molti anni le superpotenze, certamente Cina e Stati Uniti, stanno archiviando dati e trasmissioni cifrati, per decrittarli appena disporranno di computer quantistici, in modo da carpire quelle informazioni che, pur datate, resteranno importanti. I nostri dati riservati - i dati riservati di tutti - diventeranno liberamente disponibili alle previdenti superpotenze che li hanno archiviati.

Tuttavia, come le vergini sagge della parabola delle dieci vergini, ci si può preparare anche all'apocalisse, evitandone almeno una parte. Infatti già oggi è possibile adottare algoritmi crittografici post-quantistici, cioè basati su problemi matematici diversi dalla fattorizzazione dei numeri primi: algoritmi che non sono attaccabili nemmeno dei computer quantistici.

Ma per ora nulla si muove sotto il sole di Internet. Nelle segrete reti militari, probabilmente gli algoritmi post-quantistici sono già impiegati, ma per gli usi civili attuali nulla è ancora cambiato.

Non è per niente banale sostituire gli algoritmi crittografici attuali con quelli post-quantistici negli infiniti protocolli e infrastrutture digitali oggi in uso. Oltre a sostituire gli algoritmi, è anche necessario sostituire tutte le chiavi crittografiche e tutti i certificati digitali oggi esistenti, che altrimenti diventerebbero inutili perché violabili o falsificabili. Sarebbero tutti ottimi motivi per cominciare subito. Ma sostanzialmente nulla si muove. Perché? Cassandra non lo sa, ma non è comunque il tema di oggi.

Il Q-day non è molto lontano; uno studio del Global Risk Institute dell'anno scorso stima fino al 34% la possibilità che il Q-day accada prima del 2035: solo dieci anni da oggi.

L'apocalisse quantistica rivelerà tutti i dati del mondo, presenti e passati; i vostri e quelli di chiunque altro. L'apocalisse quantistica renderà falsificabile qualsiasi documento firmato digitalmente e qualsiasi certificato digitale. L'apocalisse quantistica renderà violabili tutti i sistemi informatici protetti con la crittografia odierna; le reti informatiche potrebbero essere interrotte, i computer violati, le reti elettriche spente, i missili nucleari lanciati; non c'è limite alle disgrazie che diverrebbero praticamente possibili.

Per cui preparatevi: preparate l'olio nelle lanterne perché lo sposo certamente arriverà, e potrebbe essere molto presto.